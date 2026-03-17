Российская ПВО сбила 30 БПЛА над территорией России

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбила 30 украинских беспилотников над РФ

Российская ПВО в период с 9:00 до 13:00 сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, 16 БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края, шесть беспилотников — над акваторией Азовского моря, пять дронов системы ПВО сбили над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, а еще один — над территорией Республики Адыгея.

До этого в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

62 дрона было сбито над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву. Также 28 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью.

Девять дронов сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над территорией Астраханской, один — над республикой Адыгея.

Еще 12 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

