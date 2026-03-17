Российская ПВО сбила 30 БПЛА над территорией России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбила 30 украинских беспилотников над РФ
Shutterstock

Российская ПВО в период с 9:00 до 13:00 сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, 16 БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края, шесть беспилотников — над акваторией Азовского моря, пять дронов системы ПВО сбили над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, а еще один — над территорией Республики Адыгея.

До этого в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

62 дрона было сбито над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву. Также 28 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью.

Девять дронов сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над территорией Астраханской, один — над республикой Адыгея.

Еще 12 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны предложило обновить список ограничений для контрактной службы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
