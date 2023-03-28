Вмешаются Молдавия, Румыния, а вслед и НАТО с РФ: в Приднестровье указали на опасность эскалации конфликта в регионе

Если Приднестровье окажется втянутым в военный конфликт, то его участниками неизбежно окажется Молдавия, как соседняя территория, потом Румыния, которая является членом НАТО, и Россия. Это может привести к мировой войне, считает глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва несет ответственность за 250 тыс. россиян, которые проживают в Приднестровье.

В Приднестровье нельзя допускать войну, иначе это будет Третья мировая, считает президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Его заявление приводит телеканал «Первый Приднестровский».

«Я глубоко убежден, что через Приднестровье... – прямой путь к мировой войне. Это может быть такие громкие заявления, но тем не менее», – подчеркнул он.

Он пояснил, что если в какой-либо вооруженный конфликт ввяжется Приднестровье, то за ним последует Молдавия («это естественно, мы соседи»), а за ней Румыния, которая является членом НАТО.

«Вмешается Румыния, вмешается и, соответственно Российская Федерация. Какими средствами, каким применением оружия и так далее, тут уже открытый вопрос. Я думаю, если уже будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в применении своем», – добавил он во время встречи с депутатами Григориопольского района.

Сегодня, 28 марта, в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Украины демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье. По его мнению, это возможно и с применением силы.

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате «5+2» однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью», – обратил внимание министр.

По его словам, украинская сторона «роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс».

В то же время Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье, «в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих» и который не теряет свою актуальность, Москва этим мандатом будет руководствоваться, предупредил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что там проживают, по его словам, 250 тыс. россиян. «Конечно, мы несем за них ответственность. Прежде всего, это наш миротворческий контингент и группа войск, которая охраняет огромный склад боеприпасов в Колбасне», – добавил глава МИД РФ.

29 июля 1992 года российские миротворцы были введены в зону боевых действий. Это происходило в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года. Сейчас между Молдавией и Приднестровьем поддерживается мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит вооруженную провокацию в Приднестровье. По данным ведомства, ее должны были осуществить подразделения ВСУ, в том числе националисты «Азова» (организация запрещена в России). Отмечается, что для вторжения в непризнанную республику, украинцы планировали инсценировать якобы наступление войск РФ с территории Приднестровья.

После этого Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта. Он, по данным правоохранителей, готовился против должностных лиц непризнанной республики, а также против делегации ОБСЕ, которая посетила левобережье Днестра.

Согласно плану, в центре Тирасполя должно было сработать заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось, что задержаны два подозреваемых. По словам президента Приднестровья, диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В то же время у молдавских властей нет данных о причастности Украины к подготовке этого теракта, заявил в интервью телеканалу TV8 вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

«У Кишинева нет материалов, достоверной информации по этому случаю. Мы слышим только то, что подает Тирасполь. Чтобы сказать что-то наверняка, что там было, мы должны иметь доступ к следственным материалам», – констатировал он.

Серебрян подчеркнул, что пока Кишиневу «предельно ясно, что со стороны Украины, украинских спецслужб там никакого участия не было». По его словам, власти Молдавии не видят в этом заинтересованности Киева.

24 февраля этого года экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может в течение трех суток захватить Приднестровье, если только Молдавия об этом попросит.

«Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», – заявил Арестович в эфире YouTube-канала. По его мнению, основанием для введения войск в непризнанную республику может стать обвинение Москвы Киевом и Кишиневом в дестабилизации ситуации в регионе.