В Минобороны рассказали подробности освобождения Сопычи

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили несколько сотен зданий и подвалов в Сопычи Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА в ходе операции выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу силу украинских формирований — были сожжены несколько бронированных машин, в том числе американских. Кроме того, в населенном пункте бойцы «Севера» зачистили более 300 зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий, добавили в Минобороны.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Сопычь в Сумской области. Наступать российским штурмовикам помогали артиллерийские расчеты, которые наносили удары по огневым точкам и опорным пунктам противника.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также заявил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО) российская армия продвигается по всем направлениям.



