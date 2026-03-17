Песков прокомментировал массовый убой скота в Сибири

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с убоем скота в Новосибирской области, которая вызвала волнения среди фермеров.

Он отметил, что в подобных случаях требуется оперативная реакция, и регионы действуют в координации с федеральным центром. По его словам, работу в этом направлении курирует Минсельхоз, и по вопросам следует обращаться в ведомство.

8 марта у жителей Новосибирской области начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. С начала 2026 года в регионе зафиксировано 42 очага бешенства. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

16 марта министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота.

Он пояснил, что эта мера позволит эффективнее координировать действия и ограничить перемещение животных и продукции животного происхождения.

По словам Шинделова, в регионе уже провели необходимые мероприятия, после чего новых очагов заболевания не фиксировалось. Он уточнил, что последние случаи были выявлены в начале марта.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.