Израиль заявил о вероятной гибели секретаря Совбеза Ирана

Al Jazeera: министр обороны Израиля заявил о гибели Али Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был ликвидирован. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова передает Al Jazeera.

По словам Каца, Лариджани убили 17 марта, о чем ему сообщил начальник генерального штаба. Помимо этого он также рассказал о смерти главы сил «Басидж» (иранское полувоенное ополчение) Голама Резы Солеймани.

Тегеран пока официально не комментировал эту информацию.

12 марта Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны. Он подчеркнул, что если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, последствия могут затронуть весь регион.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о значительных успехах в Иране.

 
