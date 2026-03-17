Жена Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России

Жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Диана ликвидировала компанию «ДС Ритейл», которая была зарегистрирована в 2025 году для торговли напитками и табаком.

По данным канала, компания за последний год показала рост активов до 1 млн рублей. В начале марта Сабурова подала заявление о ликвидации конторы.

У самого артиста в России осталась компания «Сабр продакшн», через которую он организовывал все свои концерты, на конец 2025 года за фирмой остались долги по налогам на 18,5 тысячи рублей.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, однако конкретную статью, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточнял.

