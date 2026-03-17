Создан препарат, напрямую действующий на механизм болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Барселоны разработали экспериментальный препарат для борьбы болезнью Альцгеймера, который воздействует не на симптомы, а на «генетические переключатели» нейронов. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy.

Новый препарат под названием FLAV-27 действует иначе, чем большинство существующих лекарств. Современные методы терапии в основном направлены на удаление бета-амилоидных бляшек в мозге, тогда как новое соединение влияет на более глубокий уровень — регуляцию активности генов в нейронах.

Препарат работает через эпигенетический механизм и блокирует фермент G9a. При болезни Альцгеймера этот фермент подавляет работу генов, которые участвуют в формировании памяти и нейронных связей. Когда его активность снижается, нейроны начинают функционировать более нормально, а процессы, связанные с памятью, постепенно восстанавливаются.

В экспериментах на животных препарат не только уменьшал накопление ключевых патологических белков — бета-амилоида и тау, — но и приводил к заметному улучшению когнитивных функций. У мышей улучшались кратковременная и долговременная память, восстанавливалась пространственная ориентация и социальное поведение. Кроме того, структура синапсов в мозге становилась ближе к нормальной.

По словам исследователей, полученные результаты указывают на важную роль эпигенетической регуляции генов в развитии болезни Альцгеймера. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность такого подхода, новые препараты смогут не только замедлять симптомы заболевания, но и воздействовать на сам механизм его развития.

