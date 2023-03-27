Волгоград пока не переименуют в Сталинград, а Луганску предложили вернуть имя Ворошилова

Никакого решения по референдуму о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, заявил 27 марта спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Ранее глава городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что опрос о проведении референдума начался в формате встреч с общественными организациями. На этом фоне «Ветераны России» предложили вернуть Луганску его историческое название — Ворошиловград. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ближайшие месяцы решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград приниматься не будет. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

«Сегодня никакого решения приниматься не будет, не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два.

И точно вам скажу, что референдума в сентябре в Единый день голосования тоже не будет», — сообщил он на встрече с местными общественниками.

Ранее глава Волгоградского городского совета ветеранов, сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия Александр Струков заявил, что в городе начинается опрос о проведении референдума.

Он утверждает, что по результатам опросов к следующей неделе будет принято решение о том, нужно ли проводить референдум по переименованию города.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение. И так до конца недели», — рассказал Струков.

По его словам, изучение общественного мнения по этому вопросу будет проходить в формате встреч с общественными организациями.

Народ против

В начале февраля ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, из которых следует, что две трети жителей Волгограда (67%) против переименования города в Сталинград.

По их мнению, переименование приведет к большим финансовым затратам (21% от всех опрошенных), не имеет смысла (12%) либо вредно, так как «не нужно жить прошлым» (11%). Одобрили бы переименование 26% респондентов, еще 7% затруднились дать ответ, отмечается в пресс-релизе.

В ноябре 2022 года представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его исторического названия. В ответ глава региона заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума.

Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы — Сталинград. В 2014 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.

«Вернуть Луганску его историческое название»

На этом фоне Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило вернуть Луганску его историческое название — Ворошиловград. Соответствующее письмо было направлено врио главы ЛНР Леониду Пасечнику, передает RT.

«Мы слышим от воинов-добровольцев, сражающихся на передовой, просьбы поддержать на постоянной основе переименование Луганска в Ворошиловград», — сообщил председатель движения Ильдар Резяпов.

Отмечается, что «это название город получил в честь выдающегося советского военного деятеля Климента Ворошилова».

Город дважды был Ворошиловградом, первый раз — с 1935 по 1957 годы. Затем его переименовали в Луганск из-за запрета называть населенные пункты в честь государственных деятелей при их жизни. В 1970 году — после того, как Ворошилов умер, — городу вернули его название, которое он носил до 1990-го.