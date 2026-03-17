Три вековых температурных рекорда побиты в Москве

Алексей Майшев/РИА Новости

Три температурных рекорда были побиты в Москве и Московском регионе с начала марта. Об этом сообщил географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Telegram-канале.

«Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней», — говорится в сообщении.

На факультете отметили, что 12 марта температура воздуха впервые за последние 148 лет достигла 13,6ºС, на следующий день она поднялась до 15,1 ºС, а 15 марта – до 11,5 ºС.

Как объяснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, причиной необычно теплой погоды стало нахождение Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

Следствием этого стало вхождение с юго-восточными потоками в столицу очень теплого континентального тропического воздуха из Средней Азии и Ирана. С другой стороны, ярко выраженные антициклональные условия привели к почти ясной погоде, что усилило потепление.

При этом он подчеркнул, что абсолютный рекорд для марта в целом в19,5 ºС пока побит не был.

Ранее синоптик призвал не спешить менять зимние шины.

 
