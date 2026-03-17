Пьяный пассажир напал на бортпроводника, попросившего его не раздеваться

Пьяный пассажир в Англии напал на бортпроводника, попросившего его не раздеваться в самолете, пишет Daily Star.

В Великобритании суд признал виновным 35-летнего Момнуна Ахмеда за нападение на бортпроводника и агрессивное поведение на борту самолета. Инцидент произошёл 6 июля 2025 года перед вылетом рейса из лондонского аэропорта Хитроу в Дакку (Бангладеш).

По данным суда, Момнун Ахмед начал вести себя неадекватно во время посадки: он громко кричал, пытался переодеваться в салоне и снимал происходящее на видео. После замечаний экипажа Ахмед, по словам свидетелей, пришел в ярость, стал ругаться.

«Я гражданин Великобритании, могу делать все, что захочу», — кричал он.

Как сообщил бортпроводник Фироз Абир, обвиняемый проигнорировал просьбы занять место и прекратить съемку, после чего начал оскорблять экипаж и толкнул его в грудь. Несколько членов экипажа и прибывший полицейский отметили запах алкоголя и признаки сильного опьянения у пассажира.

Из-за произошедшего вылет рейса авиакомпании Biman Bangladesh Airlines был задержан более чем на час. В итоге на борт вызвали полицию, которая задержала нарушителя.

В магистратском суде Аксбриджа Ахмед отрицал вину, утверждая, что никого не трогал и стал жертвой «преувеличенной реакции» экипажа. Однако суд признал показания бортпроводников последовательными и достоверными.

Мужчина был признан виновным по двум эпизодам — нападение с применением силы и угрожающее поведение. Суд назначил ему штраф в размере £1980.

Также в суде выяснилось, что незадолго до этого инцидента Ахмед уже освобождался из тюрьмы после другого случая нападения.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!