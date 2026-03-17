В Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти

Возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза, а выделение Украине кредита на €90 млрд является «серьезной ошибкой». Об этом в соцсети X написал депутат Европарламента Фабио де Маси.

По его словам, Украина взорвала «Северный поток» и пытается «использовать энергоносители» в качестве оружия. Поэтому выделение Киеву кредита на €90 млрд является ошибкой, как и отказ от российских энергоресурсов, считает де Маси.

«Выделение €90 млрд Украине — в основном на закупку оружия — это серьезная ошибка, которая только профинансирует дальнейшие разрушения и обогатит коррумпированных олигархов. США приостановили нефтяные санкции, в то время как мы разрушаем свою экономику. В интересах Германии и Европы было бы возобновить импорт российской нефти и газа — в рамках прекращения огня», — отметил депутат.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

После начала конфликта в Иране и повышения цен на нефть Bloomberg писал, что у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а ситуация с закрытием Ормузского пролива может вынудить ЕС отложить крайний срок для государств-членов для заключения краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из России.

11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «стратегической ошибкой» вариант с возвратом к импорту российских энергоресурсов в ЕС.

При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что многие европейские политики вдали от камер согласны нормализовать отношения с Россией ради доступа к дешевым энергоресурсам.



