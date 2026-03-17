«Месть Европы»: в России объяснили провал попыток Трампа создать коалицию против Ирана

Европейские страны «мстят» президенту США Дональду Трампу, отказывая ему в помощи по разблокировке Ормузского пролива около Ирана. Европа недовольна отношением американского лидера к Брюсселю. Об этом «Газете.Ru» заявил научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Так он объяснил провал попыток Дональда Трампа создать «коалицию» против Ирана.

«Когда ты начинаешь войну с намеренным и демонстративным отбрасыванием всех формальных норм, не консультируясь ни с кем из союзников, не добиваешься целей, а наоборот, создаешь проблемы себе и всем окружающим, после этого требовать от них, то есть окружающих, чтобы они сами решали созданные тобой проблемы, довольно дерзко», — подчеркнул он.

Кроме того, как напомнил Лукьянов, история втягивания европейцев в американские войны «свежа в памяти». Речь идет об Афганистане и Ираке.

«В итоге оказывалось, что это совершенно была бессмысленная потеря времени, ресурсов, денег и людей», — отметил он.

Отказ со стороны европейских стран помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана и в разблокировке Ормузского пролива стал «месть» ЕС Трампу, считает Лукьянов.

«Я думаю, что это довольно серьезный сигнал, месть Европы и всех прочих Трампу за то, как он к ним относится», — сказал политолог.

При этом он не исключил, что европейские страны все же будут вынуждены так или иначе присоединиться к операции США на Ближнем Востоке, однако сейчас ничто на это не указывает.

Портал Axios писал, что союзники США сопротивляются американскому давлению по вопросу совместной разблокировки Ормузского пролива.

Ранее стало известно, когда Трамп применит ядерное оружие против Ирана.