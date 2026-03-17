Самосвал раздавил УАЗ с людьми в Белгородской области

В Белгородской области пять человек не выжили в результате наезда самосвала на автомобиль УАЗ. Об этом пишет РИА Новости.

Несчастный случай с работниками двух подрядных организаций произошел 16 марта. Самосвал, принадлежащий одному из подрядчиков, перевозил горную массу и столкнулся с автомобилем УАЗ. В салоне авто находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек получили несовместимые с жизнью травмы.

По факту случившегося прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требования законодательства о промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств ДТП и ход проверки.

До этого автомобили Mitsubishi и Infiniti столкнулись на трассе в Свердловской области. В результате аварии водитель и пассажир Mitsubishi, а также пассажир Infiniti получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель Infiniti, прибывшие медики госпитализировали его. На время разбирательств на месте ДТП было организовано реверсивное движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части.

Ранее BMW разорвало на части при столкновении со столбом на трассе в Оренбурге.

 
