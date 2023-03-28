«Пострадавших нет». Дрон с украинским лозунгом упал в Новой Москве

У села Свитино, в 20 км от Подольска, обнаружили разбившийся беспилотник. Сделанный из древесины и пенопласта дрон был выкрашен в цвета украинского флага, а на крыло нанесен лозунг «Слава Украине». На месте происшествия работают правоохранительные органы. Это уже четвертый подобный случай за последние два месяца — дроны падали в Тульской, Калужской и Московской областях.

Разрушенный беспилотник нашли возле железнодорожных путей в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал SHOT, выкрашенный в цвета украинского флага дрон – самодельный.

На крыле у сделанного из фанеры и пенопласта беспилотника также замечена надпись «Слава Украине» и неразличимая на фото эмблема – вероятно, стилизованная символика украинских ВВС.

«Эксперты устанавливают, что у него внутри, а также кто и откуда его запустил», — говорится в сообщении.

Источник телеканала «360» в экстренных службах заявил, что разбитый дрон лежал в 100 м от железной дороги. О найденных обломках в полицию сообщила местная жительница – деревни Свитино Вороновского сельского поселения.

«Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей <…>, пострадавших нет», — заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

26 марта в городе Киреевске Тульской области упал и взорвался украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», в результате взрыва три местных жителя получили осколочные ранения.

Минобороны РФ заявило, что систему навигации украинского БПЛА вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», в результате чего беспилотник потерял ориентацию и рухнул на город.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал выплаты жителям Киреевска, получившим ранения при взрыве беспилотника, и компенсацию ущерба владельцам пострадавших домов. В результате ЧП пострадали 10 домовладений.

Раненые получат по 100 тыс. руб., компенсации нуждающимся в ремонте составят до 1 млн руб., заявил чиновник в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва в Киреевске. Кроме того, по словам Дюмина, те киреевчане, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового.

28 февраля беспилотный летательный аппарат упал вблизи объекта гражданской инфраструктуры в Коломне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — подчеркнул глава региона.

По его словам, ФСБ и «другие компетентные органы» занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает. По данным местных СМИ, разбившийся дрон нашли у забора газовой компрессорной станции в Коломенском округе.

6 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что «ночью жители Калуги слышали хлопок» — это в предместьях города взорвался беспилотник.

«Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — заверил глава региона.

Сейчас взрывы украинских беспилотников в областях недалеко от Москвы – скорее редкость, подобные случаи, в отличие от Донбасса, Белгородской и Брянской областей, единичны. Тем не менее, ВС Украины активно используют дроны для ударов по российской территории. Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении силами ПВО по несколько единиц украинских БПЛА за сутки. Наибольшая активность дронов ВСУ, по заявлениям МО РФ, фиксируется на территории ДНР и ЛНР.