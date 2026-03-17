Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Стало известно о бурном праздновании «Спартака» после победного матча

Мелкадзе: когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, творилась полная жесть
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе

рассказал о праздновании выхода московской команды в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2021/22. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Жиго там танцевал на шесте» — сказал Мелкадзе.

«Спартак» занял первое место в группе с английским «Лестером», итальянским «Наполи» и польской «Легией» и пробился в плей-офф Лиги Европы. Однако москвичи не смогли принять участия в дальнейшем розыгрыше турнира из-за отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он играл за основную команду московского клуба в период с 2019 по 2022 год с перерывом на аренду в «Тосно», «Ахмат» и «Тамбов».

Ранее футбольный агент раскритиковал тренера «Спартака» за матч с «Зенитом».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
