Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин помиловал 23 осужденных женщины

Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Об этом сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

«Помните обсуждался в декабре на встрече с президентом вопрос о возможной амнистии или помиловании, президент подписал указ о помиловании 23 женщин», — сообщил глава СПЧ.

Имена помилованных главой государства женщин Фадеев раскрывать не стал, отметив, что это персональные данные. Он лишь уточнил, что среди них — родственники участников специальной военной операции (СВО) на Украине и те, у кого есть дети.

В январе этого года Путин помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Его обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети. Касаткин был задержан в парижском аэропорту по запросу США.

В свою очередь Винатье, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации, был осужден в России на три года за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ.

Ранее украинский пленный попросил Путина о помиловании после общения с семьей.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!