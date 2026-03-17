Путин помиловал 23 осужденных женщины

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Об этом сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

«Помните обсуждался в декабре на встрече с президентом вопрос о возможной амнистии или помиловании, президент подписал указ о помиловании 23 женщин», — сообщил глава СПЧ.

Имена помилованных главой государства женщин Фадеев раскрывать не стал, отметив, что это персональные данные. Он лишь уточнил, что среди них — родственники участников специальной военной операции (СВО) на Украине и те, у кого есть дети.

В январе этого года Путин помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Его обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети. Касаткин был задержан в парижском аэропорту по запросу США.

В свою очередь Винатье, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации, был осужден в России на три года за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ.

Ранее украинский пленный попросил Путина о помиловании после общения с семьей.