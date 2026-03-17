Пашинян объяснил, почему армяне не летают на Луну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил отсутствие у страны собственной программы полета на Луну нехваткой 400 тысяч специалистов. Его слова с форума по инновациям в общественной сфере приводит РИА Новости.

Пашинян заявил, что был впечатлен, когда узнал, что над американской программой «Аполлон» по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых. Он выразил уверенность, что если бы у США не было столько человек, то и проект не был бы реализован.

«Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну. И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов», — сказал президент Армении.

В 2026 году люди, впервые со времен полетов «Аполлонов», должны увидеть обратную сторону Луны своими глазами. К ней направляются астронавты миссии «Артемида-2» в рамках подготовки к высадке в 2027–2028 году. Если все пойдет по плану, то американский предприниматель, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сможет взять реванш у основателя SpaceX Илона Маска, своего давнего соперника, и обгонит его, «сев» на Луну первым.

Ранее Маск заявил, что хочет сделать «Звездный путь» реальностью.