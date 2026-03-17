Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Пашинян объяснил, почему армяне не летают на Луну

Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил отсутствие у страны собственной программы полета на Луну нехваткой 400 тысяч специалистов. Его слова с форума по инновациям в общественной сфере приводит РИА Новости.

Пашинян заявил, что был впечатлен, когда узнал, что над американской программой «Аполлон» по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых. Он выразил уверенность, что если бы у США не было столько человек, то и проект не был бы реализован.

«Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну. И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов», — сказал президент Армении.

В 2026 году люди, впервые со времен полетов «Аполлонов», должны увидеть обратную сторону Луны своими глазами. К ней направляются астронавты миссии «Артемида-2» в рамках подготовки к высадке в 2027–2028 году. Если все пойдет по плану, то американский предприниматель, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сможет взять реванш у основателя SpaceX Илона Маска, своего давнего соперника, и обгонит его, «сев» на Луну первым. Подробнее о том, как в 2026 году люди будут исследовать естественный спутник Земли, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск заявил, что хочет сделать «Звездный путь» реальностью.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!