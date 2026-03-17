Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчины нанесли петербурженке 581 удар ножом и получили сроки

В Петербурге осудили мужчин, которые нанесли жертве более 100 ранений
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд вынес приговор фигурантам дела о жестоком убийстве жительницы Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице. По версии следствия, двое мужчин находились в квартире женщины. Из-за «внезапно возникших неприязненных отношений» они нанесли пострадавшей не менее 111 ударов ножом, которые пришлись в том числе на голову и шею.

По данным 78.ru, ей нанесли 581 удар. Тело петербурженки обнаружили только спустя неделю. При этом мужчины якобы пытались скрыться, спускаясь из жилья убитой по водосточной трубе.

Мужчин задержали в Ингушетии, они стали фигурантами уголовного дела. Сегодня они предстали перед судом.

«Во время заседания подсудимые улыбались, кривлялись и показывали сердечки», – сообщается в публикации.

Каждого из них приговорили к лишению свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Помимо этого, они выплатят компенсацию в размере более двух миллионов рублей.

Ранее юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!