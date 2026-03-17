Мужчины нанесли петербурженке 581 удар ножом и получили сроки

В Петербурге осудили мужчин, которые нанесли жертве более 100 ранений

Суд вынес приговор фигурантам дела о жестоком убийстве жительницы Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице. По версии следствия, двое мужчин находились в квартире женщины. Из-за «внезапно возникших неприязненных отношений» они нанесли пострадавшей не менее 111 ударов ножом, которые пришлись в том числе на голову и шею.

По данным 78.ru, ей нанесли 581 удар. Тело петербурженки обнаружили только спустя неделю. При этом мужчины якобы пытались скрыться, спускаясь из жилья убитой по водосточной трубе.

Мужчин задержали в Ингушетии, они стали фигурантами уголовного дела. Сегодня они предстали перед судом.

«Во время заседания подсудимые улыбались, кривлялись и показывали сердечки», – сообщается в публикации.

Каждого из них приговорили к лишению свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Помимо этого, они выплатят компенсацию в размере более двух миллионов рублей.



Ранее юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой.