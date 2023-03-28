«Нам есть, что сказать». Совбез ООН проведет заседание из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за планов России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии 28 или 29 марта, объявил постпред США при организации. В МИД России выразили недоумение в связи с реакцией западных стран — ведомство указало, что речь идет «о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей общегосударственной территории». Россия планирует закончить строительство хранилища для ядерного оружия к 1 июля.

Совбез ООН намерен провести внеочередное заседание в связи с планами России разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии. Оно пройдет 28 или 29 марта, сообщил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

«Заседание пройдет завтра или в среду», — сказал Вуд. С требованием провести такое заседание к Совбезу обратилась Украина. Киев заявил о необходимости предотвратить размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна «всегда готова к любым заседаниям». «Если оно запланировано, то мы, разумеется, готовы. Нам есть, что сказать на этом заседании», — отметил Небензя.

В то же время МИД России назвал «неадекватной» реакцию западных стран на решение Москвы разместить ядерное оружие в соседнем государстве.

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий». Она также заявила, что США проводят модернизацию используемых в рамках этих миссий ядерных бомб и их носителей.

«В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развернутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции», — сказала Захарова.

При этом, по ее словам, «все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность», однако в условиях «тотальной гибридной войны» рассчитывать, что Москва не примет ответные меры, «было наивно».

Захарова подчеркнула, что «речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину» и «о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей общегосударственной территории».

Спор с Вашингтоном

Реакцию Вашингтона на намерение разместить ядерное оружие РФ в Белоруссии раскритиковал и российский посол в США Анатолий Антонов. Он назвал «ярким примером двуличия» слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, который заявил 27 марта, что США осуждают принятое Россией решение.

В Госдепартаменте считают, что на данный момент «ни одна другая страна не причиняет такого ущерба контролю над вооружениями» и не подрывает так сильно стратегическую стабильность в Европе, как Россия.

«У чиновников США чрезвычайно короткая память. Именно Вашингтон давно и планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере», — сказал Антонов.

Он повторил слова Захаровой о том, что военные европейских стран, в которых находится ядерное оружие США, отрабатывают операции по применению спецбоеприпасов, а американские авиабомбы в ближайшем будущем «будут заменены на новый модернизированный вариант».

«Администрация [США] не стесняясь, не оглядываясь на международно признанные структуры, доводит до всех одну мысль: Соединенным Штатам дозволено все, а остальным, тем более России, — ничего», — утверждает Антонов.

Где могут разместить ядерное оружие

Тем временем иностранные и российские эксперты пытаются понять, где именно на территории Белоруссии могут разместить хранилище ядерных боеприпасов. По словам Владимира Путина, его строительство планируют закончить к 1 июля.

В беседе с изданием «Коммерсантъ» старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения и директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России» Павел Подвиг напомнил, что в Белоруссии в советское время были хранилища ядерных вооружений.

«Но я очень сомневаюсь в том, что они поддерживались в состоянии, которое позволило бы их привести в порядок быстрее, чем построить новое», — указал эксперт.

Он также убежден, что как модернизация, так и возведение нового хранилища были бы заметны на спутниковых снимках, однако процесс строительства никто пока не обнаружил. Эксперт напомнил, что в декабре 2022 Москва заявляла, что не планирует размещать ядерное оружие на территории Белоруссии.

По мнению аналитика, построить новое хранилище за три месяца «исключительно сложно, если вообще возможно».

«Это довольно сложный инженерный объект. Как минимум должен быть периметр безопасности, укрепленный бункер», — указал эксперт. При этом, по его словам, «можно построить что-то, назвать его хранилищем, но пока там ничего не хранить».

Аналитик не исключил, что на данном этапе российским властям было важно послать Западу политический сигнал, в то время как с размещением ядерного оружия в Белоруссии Россия может повременить.

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии и обучит военнослужащих. По словам президента, строительство хранилища для этого оружия завершится 1 июля. Путин выразил уверенность, что Москва не нарушает своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому участники соглашения обязуются «не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно».

Ранее Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и помогла переоборудовать 10 белорусских самолетов.

В Евросоюзе назвали решение Москвы «безответственной эскалацией», которая может повлечь за собой санкции, при этом в НАТО не увидели изменений в российском ядерном потенциале.