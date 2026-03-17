«Были уверены, что СССР будет всегда»: как власти решили узнать мнение народа и чем это закончилось

35 лет назад в СССР состоялся первый и последний всенародный референдум

17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум, на котором гражданам впервые в истории Союза предложили решить судьбу целой страны. В голосовании приняли участие почти 150 миллионов человек, и большинство из них проголосовали за сохранение СССР. «Газета.Ru» — о дне, который мог бы изменить историю.

Бесправная или суверенная Россия?

«Речь идет о судьбе страны, о судьбе нашей Роди­ны, о нашем общем доме, о том, как жить нам с вами, нашим детям и внукам», — начал свое выступление по телевидению президент СССР Михаил Горбачев 15 марта 1991 года. К этому моменту большинство союзных республик, включая РСФСР, приняли Декларации о государственном суверенитете и провозгласили приоритет своих законов над союзными.

Горбачев призвал граждан проголосовать за сохранение Советского Союза. «Наше «да» — это уважение к державе, которая не раз дока­зала свою способность отсто­ять независимость и безопас­ность народов, в ней объеди­нившихся», — уверял он.

Предстоящее событие обсуждали во всех СМИ.

«От вас зависит: бесправная Россия в «обновленном союзе» или суверенная Россия в союзе суверенных республик», — кричала первая полоса «Российской газеты» от 16 марта.

Решение о том, чтобы судьбу СССР определили сами жители, было принято в декабре 1991 года IV Съездом народных депутатов. В январе Верховный Совет СССР принял постановление «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума».

Властям союзных республик рекомендовали сформировать комиссии, решение народа должно было быть окончательным, иметь обязательную силу на всей территории страны и отменяться лишь путем нового референдума.

Бюллетень для голосования на референдуме Борис Кауфман/РИА Новости

«Ничего уже не остановить»

Голосование состоялось 17 марта 1991 года. Шесть из 15 союзных республик — Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и Грузия — официально отказались проводить референдум.

«За несколько дней до воскресенья во всех насе­ленных пунктах Молдовы с целью недопущения референдума были проведены собрания и сходы, в результате чего в по­давляющем большинстве сел и городов республики голосование не состоялось», — писали «Известия» на следующий день.

Тем не менее, даже там многим удалось выразить свое мнение — небольшие избирательные пункты организовали отдельные Советы народных депутатов и общественные организации.

«В той же Латвии, так как власти республики отказались проводить референдум, участки пришлось организовывать в воинских частях и тех учреждениях, которые находились в союзном подчинении. <...> Я помню, что один из участков был на территории Рижского высшего военного авиационного инженерного училища имени Якова Алксниса.

Там стояла очередь из людей, пришедших проголосовать, длиной в несколько сотен метров»,

— вспоминал Виктор Алкснис, депутат Верховного Совета СССР, лидер объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз».

Главный вопрос в бюллетене, как впоследствии отметили многие, звучал расплывчато: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

Еще больше запутывали голосующих дополнительные уточнения, которые придумали в ряде республик. Так, и Украина, и Узбекистан добавили к основному вопросу второй — о необходимости закрепить свой суверенитет, чтобы быть «равноправной» республикой в составе обновленной федерации. В РСФСР, в свою очередь, подняли вопрос о введении поста президента России.

Многие высокопоставленные партийцы эти мелочи подмечали, хотя о том, куда все это приведет, еще не догадывались.

«Быть или не быть Отечеству?» Хотя на самом деле такая постановка вопроса — очередная демагогия: ничего уже не остановить, чем бы этот референдум ни закончился». Анатолий Черняев, помощник генсека ЦК КПСС Из книги "Дневник помощника президента СССР", заметка от 17 марта 1991 года

Жители литовского города Новый Вильно на избирательном участке 17 марта 1991 года И. Носов/РИА Новости

«Никакой засады от этого мы не ожидали»

Явка оказалась высокой — из 185,6 млн граждан СССР участие в референдуме приняли 148,5 млн, то есть 79,5%. Из них 113,5 млн (76,43%) высказались за сохранение СССР.

«Когда объявили, что будет референдум, все, кого я знал, решили, что пойдут на него. Мнение у нас было единым. В курилках тогда все говорили: «Мы только за сохранение СССР». Да и с чего нам было голосовать против сохранения. Все мои родные и коллеги жили в квартирах, которые получили бесплатно по месту работы. Работа была, дети в сады и школы ходили. Нам не хотелось смуты и революции», — вспоминал Виктор Шиловских, в начале 1991 года — автомеханик.

В Верховном Совете такую явку связали с политической активностью и мужеством советских граждан.

«Большинство исходило из того, что судьба народов страны неразделима <...>. Несмотря на то, что имели место нарушения конституционных прав граждан, моральное давление на них, блокирование участков для голосования, более двух миллионов граждан СССР, проживающих в республиках [отказавшихся от референдума], выразили свою волю и сказали «да» Союзу ССР. Такое проявление гражданственности Верховный Совет СССР оценивает как акт мужества и патриотизма». постановление Верховного совета СССР об итогах референдума 21 марта 1991 года

Правда, по мнению самих голосовавших, такая активность была скорее следствием привычки делать то, что следует.

«Тогда же старались, чтобы явка была 100%, плюс голосовать — это и право, и все же обязанность. О том, что «надо», говорили и по радио, и по телевидению, и с плакатов. Так что шли туда дружно и организованно. Плюс на выборах почти всегда был прекрасный недорогой буфет, где можно было найти дефицитные баночки майонеза, шоколад, консервы, сгущенку, пиво, Цены были вполне приемлемые по тем временам», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» Григорий Ахтырко, в 1991-м — депутат Саратовского областного совета народных депутатов и сопредседатель депутатской фракции движения «Демократическая Россия».

По его словам, всерьез об итогах голосования многие тогда не думали, даже молодые и политически активные граждане.

«Даже в нашей фракции в областном совете никто особо не обсуждал этот референдум. Сейчас, по прошествии 30 лет, это кажется странным — такой судьбоносный проект, важнейший вопрос. Но, по моим воспоминаниям, у нас в Саратове отношение к этому событию было самое спокойное, все смотрели на это равнодушно. Конечно, все знали про волнения в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Литве, но к референдуму 91-го года все это как-то затихло и забылось. Так что

никакой засады от этого мероприятия мы не ожидали. Были уверены, что все как идет, как идет, и СССР будет всегда»,

— рассказал Ахтырко.

Похожие настроения были и в Московском регионе.

«Я голосовала за сохранение СССР, надеялась, что по результатам опроса сохранят союз. Мы были уверены, что так и будет и даже не могли себе представить, что его погубят», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» жительница Люберец Галина.

Больше всего голосовавших за сохранение «обновленного союза» оказалось в Туркмении (97,9%), Киргизии (96,4%), Таджикистане (96,2%), Казахстане (94,1%), Узбекистане (93,7%) и Азербайджане (93,3%). Меньше всего — на Украине (70,2%) и в РСФСР (71,3%).

23 апреля 1991 года было принято «Совместное заявление» руководителей девяти союзных республик о программе действий по сохранению обновленного Союза. 15 августа — опубликован проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Подписание назначили на 20 августа 1991-го, но за день до этого начался путч.

Окончательно судьба СССР решилась 8 декабря 1991 года, когда главы России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Для кого-то это стало личной трагедией, а для кого-то — очевидным итогом всех предшествующих событий — «парада суверенитетов», избрания Ельцина, либерализации, приватизации. Так или иначе, референдум 91-го года оказался первым и последним случаем, когда советские граждане получили возможность выразить свое мнение о будущем целой страны.