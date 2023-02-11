Военная операция на Украине. День 353-й

8:54

В Telegram-каналах распространились кадры, на которых, предположительно, запечатлен удар по мосту в населенном пункте Затока в Одесской области водным беспилотником ВМФ РФ.

На видео можно заметить, как опоры разводного моста взрываются беспилотным аппаратом-камикадзе.