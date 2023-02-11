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Политика

Военная операция на Украине. День 353-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 353-й день

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РИА Новости
В Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях ночью произошли взрывы. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшие 5 или 6 месяцев предстоит эскалация конфликта на Украине. Владимир Путин выразил надежду, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше, чем по предварительным расчетам. Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства ракетой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:05

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возобновление программ американских сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие в конфликте вооруженных сил США.

Он отметил, что официальных сведений по данной теме пока нет.

8:59

Один человек пострадал за прошедшие сутки во время обстрелов ДНР, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики

8:54

В Telegram-каналах распространились кадры, на которых, предположительно, запечатлен удар по мосту в населенном пункте Затока в Одесской области водным беспилотником ВМФ РФ.

На видео можно заметить, как опоры разводного моста взрываются беспилотным аппаратом-камикадзе.

8:49

Глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине истребители.

Как отметил министр, сейчас Словакия не использует свои истребители МиГ-29 и может их либо продать, либо поставить Украине, где, по его словам, они действительно могут помочь.

8:43

Депутат Яна Лантратова заявила, что участникам военной операции необходимо предоставить право на бесплатное обучение в вузе.

Она подчеркнула, что уже подготовила законопроект, который предполагает, что будет установлено право приема на обучение за счет бюджета гражданским лицам, являющимся ветеранами боевых действий.

8:38

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что добровольцы из разных стран рассчитывают принять участие в российской военной операции на Украине.

По его словам, среди добровольцев представители бывших советских республик, стран Ближнего Востока и Латинской Америки, а также США, Великобритании, Канады, Франции, Германии.

«Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО в краткосрочной перспективе», — сказал Рогов агентству ТАСС.

8:30

8:22

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины до «Ca» со стабильным прогнозом.

Корректировки вызваны оценками рисков, связанных с последствиями украинского конфликта. Среди них указываются снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора.

Moody's считает возможным дальнейшее понижение рейтинга в случае усугубления конфликта и увеличения ущерба, понесенного украинской экономикой.

8:17

Кадры работы российских экипажей БМД-4 в ЛНР.

8:13

В Белом доме считают, что решение Москвы о сокращении добычи нефти принято в ответ на попытки западных стран ввести ограничения на стоимость поставляемого РФ углеводородного сырья.

8:09

В нескольких регионах Украины в ночь на 11 февраля произошли взрывы.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Одесской областях Украины. Утверждается, что система противовоздушной обороны сработала в Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. Кроме того, взрывы, как сообщается, произошли в Херсоне и Краматорске.

8:04

Владимир Путин выразил надежду, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше, чем по предварительным расчетам.

«Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — заявил президент.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 353-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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