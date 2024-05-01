Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз российским туристам

Власти Шри-Ланки приняли решение продлить режим оформления бесплатных виз для граждан России, которые посещают островное государство в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александра Ивина.

По словам сотрудника дипломатического ведомства, посольство уже получило ноту о продлении режима. Власти Шри-Ланки не уточнили, станет ли этот проект постоянным, однако в этот раз конкретного срока завершения у него нет, объяснил Ивин.

В ноябре прошлого года в Шри-Ланке запустили программу выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. В марте министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес заявлял, что данная программа «не может быть продлена», и пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года, однако ее все же продлили.

24 апреля стало известно, что программу снова собираются продлить.

Ранее сообщалось, что Россия получила в управление аэропорт в Шри-Ланке. Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил выгоды от этого соглашения.