Голы Ничушкина и Тренина помогли «Колорадо» выбить «Виннипег»

«Колорадо Эвеланш» выиграл пятый матч у «Виннипег Джетс» в серии первого раунда Кубка Стэнли – 6:3. Таким образом, «лавина» одержала общую победу в серии со счетом 4-1.

«Виннипег» играл на своем льду и открыл счет усилиями Кайла Коннора уже на второй минуте встречи, но на 4-й Валерий Ничушкин восстановил равновесие. Для него эта шайба стала уже седьмой в текущем плей-офф, и он является на данный момент лучшим снайпером Кубка Стэнли.

Во втором периоде Яков Тренин своим вторым точным броском в серии впервые в матче вывел «Эвеланш» вперед, и после этого «Виннипег» постоянно находился в роли догоняющей стороны. Дважды «Джетс» сравнивали счет, но в третьем периоде «Колорадо» удался решающий рывок, закончивший серию.

Ничушкин за 20:44 на льду один раз бросил в створ, провел три силовых приема и заработал показатель полезности +3, на счету Тренина два броска, два силовых приема и +2 за 16:10, Николай Коваленко в своей второй игре в НХЛ нанес один бросок, провел один силовой прием и заработал -1 за 6:19 на льду, а голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

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