«Не одному Зеленскому заказывать музыку». На Западе хотят участвовать в переговорах РФ и Украины

Британский обозреватель, экс-член парламента королевства Мэттью Пэррис считает, что роль западных стран не может заключаться исключительно в поставках бесплатного оружия Киеву. Он указал на интерес Запада в определении параметров «любого мирного договора», отметив, что в диалоге РФ и Украины будет присутствовать «и третья сторона». Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в свою очередь подтвердил готовность Москвы к переговорам, но — без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские власти должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения, он также должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире — такое мнение выразил публицист, бывший член британского парламента Мэттью Пэррис в своей колонке для газеты The Times.

«Мы понимаем, конечно, что наше вооружение предназначено для обороны, не для нападения», — указал он.

Вместе с тем обозреватель констатировал, что в условиях конфликта провести четкую грань между одним и другим сложно. «Не стоит думать, что здесь [в вопросах поставок вооружения] нет определенных условий», — отмечается в материале.

«Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — утверждает автор.

Пэррис при этом отметил, что считает действующего президента Украины «героем XXI века».

Кроме того, публицист назвал неверными призывы, чтобы исключительно Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению. «Конечно, у нас есть интерес в определении параметров любого мирного договора», — написал автор, говоря про страны Запада.

По его оценкам, «должен наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия». «Но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться. Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — предположил Пэррис.

«Однажды я верил, что Россия просто должна быть разгромлена. Я ошибался.

Россия должна быть введена во взаимодействие. Не сейчас — еще нет — но это время должно прийти, имейте это в виду», — заключил обозреватель.

«Любые военные действия заканчиваются переговорами»

В субботу, 11 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда» вновь подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но — без предварительных условий.

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы.

Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — пояснил он.

Его также спросили о возможности таких переговоров при действующем президенте США. «Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение», — заключил замминистра иностранных дел России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поставки истребителей Киеву «активной опцией на столе переговоров». По его словам, это «единственный инструмент, которого еще нет у ВСУ», передает РИА Новости.

«Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок — недели», — утверждает он.

«Страны, которые говорят о мире, а не о войне»

На этом фоне фракция оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге выступила с мирной инициативой по Украине. Депутаты призвали власти ФРГ выступить за отправку в Москву и Киев международной делегации под эгидой ОБСЕ, которая бы обсудила с обеими сторонами возможность немедленного установления режима прекращения огня.

Дальнейшее оказание Украине политической, военной и финансовой помощи должно зависеть от «готовности Киева к серьезным мирным переговорам», отметили парламентарии.

Инициатива предполагает как минимум 90-дневное перемирие и постепенное возвращение российских войск на рубежи, на которых они находились до 24 февраля 2022 года, при одновременном сокращении военной поддержки Украины и пошаговой отмене антироссийских санкций.

При этом новые российские регионы — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — надо передать под управление ООН, следует из предложения.

В свою очередь, президент Бразилии Лула да Силва заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать страны, «которые говорят о мире, а не о войне». Среди таких государств он перечислил, в частности, Индию, Китай и Индонезию.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился весной 2022 года. Последний очный раунд состоялся 29 марта в Стамбуле — его итоги называли «прорывом», но в апреле диалог зашел в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры возобновятся при возврате всех утраченных после начала СВО территорий.