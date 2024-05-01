В России начали маркировать красную и черную икру

В России с 1 мая стартовала обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, импортеры и дистрибьюторы теперь обязаны наносить код маркировки на всю икру, произведенную после этой даты. Также они должны предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

По данным на 25 апреля 2024 года, в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, в том числе 83 производителя и импортера. Всего в стране выпустили более 264 тысяч кодов маркировки.

По словам заместителя гендиректора оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, еще до старта обязательных требований в оборот ввели более 4,5 тысячи единиц икорной продукции, которую уже можно видеть в российских магазинах.

До этого аналитики подсчитали, что стоимость пасхального набора (кулич, творожная пасха, 10 яиц) за три года выросла более чем на треть, до 1,1 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как выгоднее приготовить пасхальный кулич.