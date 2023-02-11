«Я потяну время, сколько могу». Сербию вынуждают к санкциям против России

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белграду в скором времени придется присоединиться к антироссийским санкциям — ему просто не оставляют выбора западные страны. Судя по его словам, речь идет даже не о месяцах, а о неделях. При этом Вучич пообещал тянуть время столько, сколько сможет. Сербия осталась единственной европейской страной, которая не ввела ограничения против России после начала СВО. Такая позиция является главным препятствием для членства в Евросоюзе.

В ближайшее время Сербии, скорее всего, придется ввести санкции против России. В этом признался президент страны Александр Вучич, его цитирует «RT на Балканах».

«Дайте мне потянуть время столько, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей. Этот момент уже давно приближается, боюсь, что в отношении этого вопрос стоит не о месяцах», — подчеркнул Вучич.

По его словам, давление на Белград со стороны западных стран только продолжает расти.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич, выступая по случаю 100-дневного срока ее кабинета, заявила, что отказ присоединения к антироссийским санкциям остается главным препятствием для вступления страны в Евросоюз.

«Похоже, что солидарность с общей внешней и оборонной политикой Европейского Союза, а значит, и введение санкций в отношении Российской Федерации — это условие превыше всех остальных», — подчеркнула Брнабич.

Она отметила, что в целом для членства в ЕС Белграду нуобходимо выполнить несколько условий. Во-первых, успешно завершить переговоры с Брюсселем о втуплении в блок, во-вторых, нормализовать отношения с Косово. И в-третьих, следовать единой европейской политике, подразумевающей введение ограничений против Москвы.

При этом Брнабич доложила, что за 100 дней возглавляемое ею правительство добилось некоторого прогресса в вопросе евроинтеграции.

Сербия — единственная из европейских стран не стала присоединяться к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. В то же время Белград неоднократно подчеркивал, что будет преследовать лиц, пытающихся обойти санкции посредством их страны.

Президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что не собирается вводить санкции против России, которая остается для Сербии одним из главных стратегических партнеров, источником недорогой энергии. Вучич также подчеркивал, что между двумя народами много веков складывались братские отношения.

В октябре 2022 года после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Вучич сообщил, что Сербия может ввести ограничения против России только в случае смертельной опасности для страны.

«Сербия может изменить свою позицию по введению санкций против России только в том случае, если над ней буквально будет висеть дамоклов меч. Сейчас это не так», — заявлял глава государства.

Он добавил, что с начала вооруженных действий на Украине Сербия пережила 270 дней беспрецедентного внешнеполитического давления, которого еще не было в истории страны.

В декабре 2022-го президент признался, что на фоне украинского конфликта Сербию пытаются буквально уничтожить.

«Они (западные санкции — «Газета.Ru») хотят нас уничтожить и раздавить именно из-за всего того, что происходит между Россией и Украиной», — заявил Вучич.

По его словам, давление связано с тем, что в случае поражения Украины, Сербия может использовать этот прецедент, чтобы установить контроль над Косово. Именно с этим, по мнению главы государства, связана обострившаяся ситуация на границе с частично признанным регионом. Белград обвинял косовское правительство во главе с Альбином Курти в организации нападений на этнических сербов в приграничной зоне, а также не исключал, что за Курти могут стоять западные кураторы.

Давление на Белград началось практически сразу после объявления Москвой спецоперации и введения против нее первых санкций. Например, уже в начале марта прошлого года Вучич признавался, что Сербия вынуждена сократить количество рейсов в Россию, поскольку подвергается внешнему воздействию от ЕС из-за активного авиасообщения.

«Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это – их собственное решение», — говорил тогда Вучич.

Российский МИД летом также сообщал, что видит растущее давление на Сербию.

«На сегодняшний день прямые рейсы из Сербии в Россию — Москву и Санкт-Петербург — осуществляются национальным авиаперевозчиком Air Serbia», — говорил в июне директор четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон. Он добавил, что пока сложно составить прогноз по увеличению рейсов из-за давления Запада.