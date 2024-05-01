Немецкие ЗСУ Gepard заметили в Румынии в направлении Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе замечены немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, Килия-Веке находится через Дунай от города Килия в Одесской области.

«Активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли «Гепарды» к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем», — сказал координатор николаевского подполья.

По его словам, активисты из Одесской области передают данные о скоплении больших сил на румынской границе — в населенных пунктах Затока и Маяки через мосты ночами почти без перерыва идут груженые составы в сторону Украины.

По информации подполья, в ангарах недействующего аэропорта Измаил находятся несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые Украина использует для защиты акватории Дуная от ударов российских дронов.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на информацию правительства Германии сообщало, что ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

В понедельник, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) и снарядов к ним. По словам генсека, усилия альянса сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.