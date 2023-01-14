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Политика

Военная операция на Украине. День 325-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 325-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия готова к сценарию, при котором целей военной операции можно было бы достигнуть мирным путем, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. Инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, следует из опубликованных данных Росстата. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:29

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что дальнейшие поставки оружия на Украину могут спровоцировать конфронтацию большего масштаба.

По мнению дипломата, нынешний кризис на Украине является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

8:25

Украина начала получать тяжелую военную технику от западных союзников, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», — написал он в своем Telegram-канале.

8:20

Заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности:

◾️Инициатива Украины о «саммите мира» является «пропагандистской пустышкой». Предложение Украины представляет собой не что иное, как попытку понравиться западным странам;

◾️В Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России;

◾️СБ ООН 17 января обсудит ситуацию вокруг Украинской православной церкви;

◾️РФ не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины;

◾️Режим президента Украины Зеленского превратился в «авторитарную диктатуру».

8:15

⚡️Взрыв прогремел в левобережной части Киева, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Также издание проинформировало о взрывах в Буче и на территории подконтрольного Украине города Запорожье.

8:10

В Народной милиции ДНР считают, что поставки Украине боевых бронированных машин Stryker говорят об истощении запасов бронетехники у ВСУ.

8:08

Житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин заявил РИА Новости, что наемники «пристреливали» военнослужащих ВСУ по жилым кварталам поселка, обучая пользоваться западным оружием.

8:04

Россия готова к сценарию, при котором целей военной операции можно было бы достигнуть мирным путем, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 325-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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