Военная операция на Украине. День 325-й

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что дальнейшие поставки оружия на Украину могут спровоцировать конфронтацию большего масштаба.
По мнению дипломата, нынешний кризис на Украине является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.
Украина начала получать тяжелую военную технику от западных союзников, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», — написал он в своем Telegram-канале.
Заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности:
◾️Инициатива Украины о «саммите мира» является «пропагандистской пустышкой». Предложение Украины представляет собой не что иное, как попытку понравиться западным странам;
◾️В Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России;
◾️СБ ООН 17 января обсудит ситуацию вокруг Украинской православной церкви;
◾️РФ не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины;
◾️Режим президента Украины Зеленского превратился в «авторитарную диктатуру».
⚡️Взрыв прогремел в левобережной части Киева, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Также издание проинформировало о взрывах в Буче и на территории подконтрольного Украине города Запорожье.
В Народной милиции ДНР считают, что поставки Украине боевых бронированных машин Stryker говорят об истощении запасов бронетехники у ВСУ.
Житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин заявил РИА Новости, что наемники «пристреливали» военнослужащих ВСУ по жилым кварталам поселка, обучая пользоваться западным оружием.
Россия готова к сценарию, при котором целей военной операции можно было бы достигнуть мирным путем, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.