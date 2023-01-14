Военная операция на Украине. День 325-й

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Россия готова к сценарию, при котором целей военной операции можно было бы достигнуть мирным путем, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.