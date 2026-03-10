Размер шрифта
Пожилая россиянка доверилась мошенникам и лишилась 3 млн рублей

В Туле 70-летняя женщина лишилась 3 млн рублей из-за мошенников
Ilya Naymushin/Reuters

В Туле пожилая женщина поверила аферистам и лишилась своих накоплений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

70-летней жительнице Советского территориального округа позвонили неизвестные и под предлогом «предотвращения мошеннических действий» убедили ее перевести деньги на свои счета. Пенсионерка поверила преступникам и последовала их инструкциям — она отправила на счета аферистов 3 млн рублей.

До этого российская пенсионерка отдала мошенникам 22 млн рублей, и это попало на видео. Все началось с того, что пожилая женщина олучила уведомления об «оформлении доверенности» на ее имя и взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем с ней связались лжеспециалисты портала и «Росфинмониторинга».

Ранее замена домофона обошлась российской пенсионерке в 6,2 млн рублей.

 
