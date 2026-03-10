Молодую россиянку отправили в колонию за избиение годовалого ребенка

В Воронеже девушку отправили в колонию за избиение годовалого ребенка

В Воронеже вынесли приговор 23-летней девушке, избившей годовалого ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Девушка, находясь дома, избила собственного годовалого ребенка. Здоровью младенца в результате оказался причинен тяжкий вред. На время следствия нападавшую заключили под стражу.

Суд признал ее виновной по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также в феврале этого года лишили родительских прав.

