В Германии выразили возмущение тем, что Зеленский получил высшую награду ЕС

Сопредседатель АдГ Вайдель возмутилась награждением Зеленского орденом Евросоюза
Liesa Johannssen/Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выразила возмущение тем, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшую награду Европейского союза (ЕС). Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.

Она отметила, что Евросоюз удостоил своей высшей награды бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и украинского президента. По ее словам, Меркель в течение 16 лет разрушала Германию, Зеленский «продолжает в том же духе», а ЕС считает это «заслугами перед Европой».

10 марта стало известно, что Зеленский стал кавалером главного ордена Европейского Союза «За заслуги». Помимо украинского президента, высшую награду — «Выдающийся член ордена» — получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса.

8 марта Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по выделению финансовой помощи Украине.

Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».

 
