Стало известно, как Трамп может победить Иран без единого солдата

Президент США Дональд Трамп сможет контролировать режим в Иране, при этом не вводя американские войска на материковую территорию республики. Для этого ему необходимо захватить остров Харк, сообщает газета The Telegraph.

Как отмечается, на острове, который находится примерно в 24 км от иранского побережья Персидского залива, находится главный экспортный нефтяной терминал страны, на который приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти.

Контроль над Харком лишит Исламскую Республику возможности продавать нефть и продолжать противостояие США, так как нефтяной экспорт обеспечивает почти 40% доходов бюджета страны, пишет издание. Как отмечает издание, захват острова дал бы США возможность повлиять на иранскую власть и даже свергнуть ее. При этом любое новое правительство Ирана должно будет ориентироваться на США, если оно хочет вернуть суверенный контроль над экспортом нефти.

До этого сообщалось, что с начала операции США против Ирана 150 американских военных получили ранения. Так, по информации СМИ, Штаты за первые два дня войны против Ирана израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд.

Ранее стало известно, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли вдвое.