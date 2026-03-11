Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями из-за минирования Ормузского пролива

США требуют, чтобы Иран немедленно убрал мины из Ормузского пролива, в противном случае исламская республика столкнется с беспрецедентными военными последствиями. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если же, с другой стороны, они уберут то, что могло быть размещено, это станет огромным шагом в верном направлении», — написал он.

При этом Трамп отметил, что у США нет достоверных данных, подтверждающих минирование пролива.

Вскоре глава Белого дома дополнил свою публикацию. Он заявил, что США уничтожают лодки, которые пытаются заминировать Ормузский пролив, с помощью тех же технологий и ракетных средств, что использовались для ударов по судам, причастным к наркотрафику.

Спустя несколько минут Трамп разместил еще один пост, в котором сообщил, что за последние несколько часов американские военные уничтожили в Ормузском проливе 10 кораблей, используемых для минирования. Президент добавил, что США продолжат наносить удары по таким судам.

По данным телеканала CBS News, разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. Отмечается, что для этого используются небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. При этом эксперт оценил общее количество морских мин у Ирана в 2-6 тысяч единиц.

Движение танкеров через Ормузский пролив оказалось фактически парализовано после угроз Ирана уничтожать любые суда в ответ на удары США и Израиля. Многие транспортные компании отказались направлять свои корабли в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее в Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив.