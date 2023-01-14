Две тревоги за утро. Что известно о новых ракетных ударах по Украине

На Украине 14 января дважды объявляли воздушную тревогу в нескольких регионах. Под удары попали объекты критической инфраструктуры в Киеве и Харькове, из-за чего в городах начались перебои с электричеством. Власти регионов сообщали, что пострадавших в результате прилетов нет. «Газета.Ru» рассказывает все, что известно о последних обстрелах Украины.

В нескольких областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу. Первые сообщения о взрывах появились еще около 7.00 мск.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы были слышны в левобережной части Киева. При этом в столице не объявляли воздушную тревогу.

Затем сообщения о взрывах начали приходить сразу из нескольких регионов — Киевской, Николаевской, Харьковской областей и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Местные паблики сообщили, что взрывы были слышны в городе Буча Киевской области, в Очакове и Харькове. В городе Запорожье утром прогремело не менее шести взрывов.

Поначалу комментариев ни от властей страны, ни от руководства регионов не поступало. Руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в Telegram лишь слово «Спокойно».

Затем заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сделал заявление, что звуки взрывов в Киеве не связаны с наступательными действиями российских войск.

«Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет», — сообщил Павлюк, добавив, что причины взрывов ВСУ назовет позже.

После 8.00 мск мэрия Запорожья подтвердила факт обстрелов города. После этого в соцсетях начали распространяться видео из Запорожья, где слышны звуки взрывов и вспышки. Однако власти сообщили, что к тому моменту угроза уже миновала.

К 9.00 воздушную тревогу объявили в семи регионах: Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что утренний прилет пришелся по объекту критической инфраструктуры, который в результате загорелся. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было нанесено четыре удара из системы ПВО С-300 по Индустриальному району города, не уточнив информацию о разрушениях и пострадавших.

В 9.14 воздушная тревога была отменена во всех регионах. Но уже через час украинские СМИ со ссылкой на данные мониторинга сообщили об активности российской авиации. Затем появились свидетельства очевидцев о трех взрывах в Голосеевском районе Киева, после которых опять объявили воздушную тревогу.

Местные паблики сообщали, что, по предварительным данным, обстрел столицы ведется ракетами наземного базирования. Ближе к 11 часам стало известно, что под удар попал Днепровский район города, в соцсетях появились видео жителей с поднимающимся над домами дымом. Мэр Виталий Кличко написал, что к месту попадания ракета стягиваются экстренные службы.

После этого в офисе президента рассказали, что целями ударов по Киеву стали объекты критической инфраструктуры, из-за чего в городе наблюдаются перебои с энергоснабжением. Кличко уточнил, что в Голосеевском районе столицы на нежилой территории упали обломки ракеты, которые не нанесли ущерба.

В то же время глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в результате попаданий ракет в объекты энергетической инфраструктуры в Харькове в течение дня могут быть перебои со светом. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в воздухе были замечены 17 российских бомбардировщиков Ту-95.

Власти Украины также сообщили, что в Киевской области под обстрел попала жилая застройка в поселке Копылово, но пострадавших в результате прилета нет. Губернатор Кулеба отметил, что по итогам утренней атаки пострадало 18 жилых домов.

«Повреждены крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших. На объекте критической инфраструктуры пожар локализован», — написал глава региона.

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат пояснил, что ракеты, которыми наносились удары по Киеву и окрестностям, летели по баллистической траектории. И подобные снаряды украинские войска не могут обнаруживать и сбивать.

Незадолго до полудня губернатор Черкасской области Игорь Табурец предупредил жителей, что около 12.00 ожидается масштабная воздушная тревога в связи с повторными обстрелами. С похожим заявлением выступил и представитель ВСУ Павлюк, который призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу из-за ожидаемой ракетной атаки.

Несмотря на предупреждения в 12.05 воздушные тревоги во всех регионах отменили.