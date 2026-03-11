Иран объявил о новом этапе операции «Правдивое обещание — 4»

Иран начал 36-ю серию ответных ударов ракетами и БПЛА по Израилю и базам США

Иран начал 36-ю серию ответных ударов ракетами и беспилотниками по Израилю и базам США. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания.

«36-й этап операции «Правдивое обещание — 4» был проведен в отношении целей на оккупированных территориях и базах террористической армии США», — отмечается в заявлении.

По данным КСИР, по объектам были нанесены комбинированные удары ракетами Qadr, Emad и Kheibar Shekan и беспилотниками.

9 марта КСИР посвятил 31-ю серию операции «Правдивое обещание — 4» новому верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи. В ходе ударов по Израилю и американским военным базам применялись мощные сверхтяжелые ракеты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.