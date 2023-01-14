«Натовская ЧВК, ярмарка лицемерия». Что говорил об Украине российский представитель в ООН

Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной, сообщил постпред при ООН Василий Небензя. В противном случае — СВО продолжится. Дипломат назвал лицемерными призывы Киева к миру, объяснив, что именно украинское руководство прекратило переговоры с Москвой весной. «Газета.Ru» собрала самые важные заявления Небензи на заседании Совбеза ООН.

Москва готова к тому, чтобы завершить военную спецоперацию на Украине мирным путем. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил специальный представитель России Василий Небензя.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.

Российский представитель выступил на заседании с еще несколькими заявлениями об Украине. В частности, он выразил мнение, что страна превратилась в частную военную компанию под эгидой НАТО.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — пояснил Небензя.

В качестве доказательства того, что Киев фактически воюет вместо северо-атлантического альянса, постпред России при ООН напомнил о недавних словах украинского министра обороны Алексея Резникова, который потребовал от Запада больше оружия и заявил, что украинцы выполняют «миссию НАТО без потери их крови».

Небензя также заявил, что именно Киев в марте 2022 года отозвал собственные предложения по мирному урегулированию конфликта, которые Москва была готова обсуждать.

«Додумались ли в Киеве до этого рокового шага сами или послушали своих лондонских, вашингтонских или брюссельских кураторов – сейчас уже не столь важно. Главное, что именно тогда у киевского режима вопреки фактам и здравому смыслу сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей прямой военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя», — добавил дипломат.

Небензя также считает, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор придерживается подобных заблуждений, несмотря на то, что многие его западные партнеры более трезво оценивают положение и уже не верят в победу Киева.

По мнению Небензи, предложенный Зеленским на саммите G20 в ноябре план по мирному урегулированию конфликта (в него вошли 10 пунктов, среди которых вывод российских войск, возвращение всех территорий и пленных — «Газета.Ru») не коррелирует с действительностью.

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с «мирным планом» из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности», — сказал он.

Анонсированный Киевом «мирный саммит», который планируется провести в 2023 году, постпред России назвал «ярмаркой лицемерия». Дипломат заявил, что украинское руководство пытается таким образом «понравиться Западу», откуда все чаще поступают вопросы о том, куда идет выделяемая Киеву финансовая помощь.

Российский представитель также выразил мнение, что западные страны с самого начала не пытались урегулировать украинский вопрос. В качестве доказательства он привел недавнее интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что Минские соглашения заключались, чтобы дать Украине возможность «стать сильнее». Позже с этой позицией согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«На фоне подобного системного и чудовищного обмана ни у кого не должно вызывать удивления то, что пришедший к власти под лозунгами «достижения мира» Владимир Зеленский продолжил заданный ему вектор и вверг свою страну в настоящую катастрофу», — добавил Небензя.

Российский дипломат также запросил заседание Совбеза ООН 17 января из-за преследований киевским режимом представителей Украинской православной церкви.

«В стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь», — объяснил представитель России.