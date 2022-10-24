Военная операция РФ на Украине. День 243-й

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы». Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными cоответствующие предупреждения российской стороны. Воздушная тревога была объявлена в некоторых регионах Украины. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.