МВФ улучшил прогноз по российской экономике. Ей помог крепкий рубль

МВФ опубликовал доклад, в котором дал более позитивный прогноз по российскому ВВП на 2022 год в сравнении с июльским. Эксперты фонда считают, что благодаря нескольким факторам ВВП РФ снизится на 3,4% вместо 6%.

Россия

Российская экономика после удара санкций стабилизировалась во втором квартале 2022 года, говорится в региональном докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в Европе.

«Это позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», – отмечается в документе.

Подчеркивается, что кратковременное действие экономических ограничений было «очень мощным», но «снижение активности будет не таким сильным, как изначально ожидалось».

«Теперь прогнозируется, что ВВП России снизится на 3,4% в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался», – заявили в фонде.

Эксперты считают, что это можно объяснить несколькими факторами. В том числе они указывают на перенаправление экспорта российской нефти из стран, которые ввели санкции, в страны, которые этого не делали.

Утверждается, что позитивно повлияло и укрепление рубля, благодаря чему инфляция оказалась ниже, чем ожидалось. Это привело к не такому сильному снижению реальных доходов населения.

МВФ также обращает внимание, что «последствия санкций и фрагментации торговли будут со временем накапливаться и в результате окажут глубокое негативное воздействие на ВВП в среднесрочной перспективе».

Однако, как признались в МВФ, подсчитать количество времени, которое понадобится Москве, чтобы перенаправить российских газ из Европы в другие страны, очень сложно.

Что касается введения потолка цен на нефть из России, в фонде отметили, что непонятно, «какие страны согласятся следовать потолку цен, а также насколько запрет на предоставление страховых услуг ограничит возможности России перенаправлять поставки нефти».

В 2023 году снижение ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Летом ожидалось снижение на 3,5%.

В начале октября Всемирный банк прогнозировал спад ВВП России в этом году на 4,5%. Об этом говорится в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии. В июне аналитики оценивали этот показатель в 8,9%.

Прогноз стал позитивнее за счет в том числе роста цен на энергоносители. Это помогло увеличить бюджетные доходы, отметили авторы доклада.

«Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени», – подчеркнули они.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, который был опубликован в конце сентября, ВВП страны в 2022 году снизится на 2,9% (ранее в ведомстве говорили о 4,2%).

Что касается Украины, Всемирный банк ранее прогнозировал падение ВВП на 35% в 2022 году. Причина тому – отъезд из страны трети населения после начала спецоперации России на Украине. Согласно оценкам банка, потребности в восстановлении социальной, производственной и инфраструктурной областях составят не менее $349 млрд. Это более чем в 1,5 раза превышает ВВП страны в 2021 году.

При этом аналитики отметили, что многие беженцы не вернутся, «поскольку война становится затяжной и они обустраивают свою жизнь в принимающих странах».

Согласно прогнозам экспертов, число украинцев за чертой бедности (менее $6,85 в день на человека) вырастет почти в пять раз в 2022 году по сравнению с прошлым годом и составит 25%.

ЕС

В начале октября Всемирный банк сделал прогноз и по ВВП стран Евросоюза. Так, по мнению экспертов, прекращение поставок российских энергоносителей может снизить ВВП этих стран на 1,2% в 2023 году.

Отмечалось, что наиболее разрушительным последствием конфликта на Украине для европейской экономики стал рост цен на топливо на фоне резкого сокращения российского импорта.