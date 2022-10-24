Аналитик Карпунин сообщил, что курс рубля никак не отреагирует на сохранение ключевой ставки

Курс рубля к доллару не изменится, если Центробанк в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Доллар останется в диапазоне 61 рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как ранее писал Bloomberg, 16 из 20 опрошенных агентством аналитиков считают, что Банк России не изменит ключевую ставку на заседании совета директоров 28 октября.

«Скорее всего рубль отреагирует абсолютно нейтрально. Рынок заранее предполагает сохранение ставки, так что сюрприза не будет. А где нет сюрприза – там нет волатильности. В последнее время курс вернулся в район 61 рубля за доллар и в ближайшей перспективе останется на этом уровне», — рассказал Карпунин.

По его словам, для курса рубля ключевая ставка сейчас не является определяющим фактором.

«Все-таки влияние торгового и платежного баланса гораздо важнее. То есть соотношение спроса и предложения валюты на рынке от экспортеров и импортеров. А крупных компаний, которые бы проводили валютные операции на внутреннем рынке после введения ограничений на движения капитала сейчас уже нет», — уточнил аналитик.

По словам Карпунина, рубль может несколько ослабеть по мере приближения конца года и введения эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России.

По данным Мосбиржи на 11.00 мск, доллар торговался на уровне 61,29 рублей.