«Топить и жечь этих детей». Чем обернулись слова об украинских детях для журналиста Красовского

Теперь уже бывший директор вещания на русском языке Russia Today Антон Красовский в ходе программы «Антонимы» беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко. Фантаст рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что их страна «оккупирована москалями», в ответ на это Красовский сказал, что «топить таких надо было, бросать в реку с бурным течением» и «в смерекову хату забивать и жечь этих детей». Результатом высказываний журналиста стало увольнение, о котором объявила главред RT Маргарита Симоньян. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, попросил проверить слова Красовского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о резких высказываниях журналиста Антона Красовского, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России запросил доклады по происшествиям в Москве ... А.А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — говорится в сообщении.

Поводом для обращения стали высказывания Красовского, которые он сделал в эфире программы «Антонимы» с российским писателем Сергеем Лукьяненко. Лукьяненко рассказал, что в его детстве, когда он бывал на Украине, местные дети утверждали, что эта республика «оккупирована москалями, что, если бы не москали, они жили бы как во Франции». Писатель отметил, что эти дети не были украинцами, носили русские фамилии и говорили на русском языке.

«А топить таких надо было. Топить этих детей. Это не ваш метод, интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Раз сказал, что москали оккупировали (Украину), и сразу бросаешь его в реку с бурным течением. <…> Или в смерекову хату (дом из соснового сруба в Закарпатье. — «Газеты.Ru») забивать и жечь», — сказал Красовский.

Лукьяненко отметил, что в подобных случаях на Руси использовали розги. По его словам, это был более эффективный метод.

Слова журналиста вызвали неоднозначную реакцию. Ночью 24 октября он извинился за сказанное в своем Telegram-канале.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал он.

В следующем сообщении он поблагодарил коллег и друзей за поддержку и напомнил, что его слова оскорбили многих людей, а он, тем самым, подставил «свою компанию, своих людей».

«Ну и главное: это просто было безвкусно. Я всегда пытался быть немного умнее себя самого. Но вот не вышло», — заключил он.

«Дико и омерзительно»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян негативно оценила высказывания Красовского. Она предположила, что резкость журналиста может быть связана с временным помешательством. Также Симоньян сообщила, что работа с Красовским прекращена.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян в Telegram.

Она осталась в недоумении и пожелала детям Донбасса и Украины жить в мирных условиях, в которых они могут спокойно жить и учиться «на том языке, который считают родным».

«Я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — заключила она.

«Информационная атака на Красовского»

После инцидента в сети начали распространять видео эфира «Соловьев.LIFE» с представителем МИД России Марией Захаровой, в котором она говорит о некой «информационной атаке на Антона Красовского». Позже сама Захарова в своем Telegram-канале заявила, что ролик датируется 15 сентября и не имеет отношения к сегодняшним событиям.

«Это информационная атака на Красовского по всем фронтам. За что? За то. Что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, в своей манере, исходя из своего образования. Он фантастически талантливый человек. <…> Это прицельная атака, а не критика. Задача — выбить полностью человека, его деморализовать», — сказала Захарова в эфире от 15 сентября.

«Надо голову проверить»

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов прокомментировал высказывания журналиста и проверку со стороны СК. Он назвал ведущего RT «больным человеком», а его слова об украинских детях «людоедскими».

«Заявление людоедское. Надо голову проверить, а не нарушения УК. Нечего комментировать, больной человек. Больше сказать нечего», — заявил он.

Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что ведущий перешел все возможные границы, а его высказывания являются нацистскими. Она отметила, что вопрос кроется в личности самого журналиста.

«Нуждается в оценке личность человека, который перешел все границы. Это откровенно нацистское высказывание. Это не первый случай, когда он переступил черту. Откровенный ЛГБТшник. Вопрос в личности самого Красовского. У нас люди за лайки преследуются по закону. Откровенный пропагандист границ не видит. <…> Этот извращенец дошел до того, что заявил о необходимости утопить детей, как это делал Гитлер», — сказала она URA.ru.

Останина считает, что помимо фашистских взглядов журналист связан с пропагандой нетрадиционных отношений, поскольку он неоднократно выступал против запрета подобных действий. Она отметила, что присутствие Красовского на крупнейшем телеканале в связи с его сексуальной ориентацией вызывает вопросы.