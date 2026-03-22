Найден способ «запрограммировать» жировую ткань на сжигание энергии

Ученые из Университета Кейо (Япония) установили, что четыре штамма кишечных бактерий способны перепрограммировать жировую ткань и превращать ее в «бежевую» форму, активно сжигающую энергию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Жировая ткань обычно воспринимается как запас энергии, однако часть жира может выполнять противоположную функцию — сжигать калории для выработки тепла. Такая форма называется «бежевым» жиром. В новом исследовании ученые обнаружили, что кишечная микрофлора может запускать процесс превращения обычных жировых клеток в этот энергетически активный тип.

Эксперименты на мышах показали, что диета с очень низким содержанием белка запускает этот процесс только при наличии определенных бактерий в кишечнике. У животных без микробиоты такой эффект не возникал.

Исследователи выяснили, что бактерии реагируют на дефицит белка и превращают эту информацию в химические сигналы, которые распространяются по организму. Один из таких сигналов изменяет состав желчных кислот — молекул, участвующих в пищеварении и обмене веществ, — что стимулирует превращение незрелых белых жировых клеток в «бежевые».

Другой сигнал связан с выработкой гормона FGF21 в печени. Этот гормон регулирует использование энергии в условиях метаболического стресса и усиливает способность клеток сжигать калории.

Ключевую роль в этом процессе играет небольшая группа из четырех бактериальных штаммов. Когда ученые пересадили эти микробы мышам, животные начали активнее формировать бежевую жировую ткань. Удаление хотя бы одного из этих штаммов ослабляло эффект.

У мышей такие изменения появлялись уже через две недели: они набирали меньше веса, накапливали меньше жира и лучше контролировали уровень глюкозы в крови.

По словам исследователей, результаты показывают, что жировая ткань значительно более пластична, чем считалось ранее, а кишечные микробы могут играть ключевую роль в управлении энергетическим обменом. В будущем это может открыть новые подходы к лечению ожирения и метаболических нарушений.

