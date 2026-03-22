В Израиле приказали разрушить мосты через реку на юге Ливана

Нетаньяху и Кац приказали военным разрушить мосты через реку Литани в Ливане

Израильские военные получили приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху. — Прим. «Газеты.Ru») и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков «Хезболла» и оружия на юг», — сказал он.

Также, как уточнил министр, военным приказали ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает удары Израиля по гражданским объектам в Ливане, наземная операция повлечет дальнейшую эскалацию.

За день до этого стало известно, что свыше миллиона ливанцев выехали из южных районов республики и с окраин Бейрута за две недели из-за военной эскалации.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.