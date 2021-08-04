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Политика

«Спутник V» в Европе: Сан-Марино не прорвало блокаду

Лавров рассказал про «агрессивную риторику» в адрес российской вакцины за рубежом

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Михай Карауш/РИА «Новости»
«Спутник V» расширяет географию — препарат используют почти в 70 странах, в том числе в восьми европейских государствах. Замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако на уровне ЕС «Спутник V» до сих пор не одобрен к применению — как утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, производитель не предоставил достаточно данных для доказательства безопасности препарата.

Специалисты из Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) не высказывали претензий к российской вакцине «Спутник V» и степени ее эффективности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в среду, 4 августа, на сайте дипведомства.

Министр отметил, что «Спутник V» сейчас проходит так называемую последовательную экспертизу в ЕМА. Его представители весной посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях вакцины, а также производственные площадки.

«Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров.

Он добавил, что «Спутник V» все шире применяется в мире - препарат используют почти в 70 странах, в том числе в восьми европейских государствах. В то же время со стороны отдельных представителей ЕС и стран - участников «повышается градус агрессивной риторики» в адрес российской вакцины. «Если раньше говорилось о необходимости «соблюдать бдительность», то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения «Спутника V» и привитых им иностранцев на территорию ЕС», — пояснил Лавров. Он назвал выпады Запада необоснованными.

Успех в Сан-Марино

Напомним, 2 августа Еврокомиссия признала цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется «Спутник V», и Ватикана. «Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому COVID-сертификату. Это означает, что обе страны будут подключены к системе ЕС и выданные там сертификаты будут приниматься в Евросоюзе на тех же основаниях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС», — уточнили в Брюсселе.

В Российском фонде прямых инвестиций указали, что опубликованные данные демонстрируют «высокие показатели безопасности российского препарата», отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей.

«Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины «Спутник V» в национальный портфель», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отметим, что Сан-Марино является одним из самых маленьких государств в мире – его площадь составляет 60,57 кв. км, а население едва превышает 33 тыс. человек (по состоянию на начало 2016 года). Республика не входит в ЕС, но со всех сторон граничит с Италией.

«Вызывает вопросы»

В то же время «Спутник V» до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. Ранее ожидалось, что агентство завершит обзор и вынесет решение относительно возможности применения российской вакцины в мае или июне.

Комментируя эту тему, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕМА все еще не имеет достаточно убедительных данных для одобрения «Спутника V». «До сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности препарата», — цитирует ее слова немецкое издание RND. Она добавила, что эта ситуация «вызывает вопросы».

В ЕС по состоянию на 4 августа выявили 60,4 млн инфицированных коронавирусом с начала пандемии. Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, во Франции насчитывается 6 242 569 заразившихся, в Испании — 4 522 915. В России этот показатель составляет 6 334 195 человек, из них 160 925 умерли от последствий COVID-19.

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