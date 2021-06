«Трамп всем говорит об августе»: зачем республиканцы заигрывают с конспирологами

«Трамп говорит разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что его восстановят к августу», — написала в Twitter получившая Пулитцеровскую премию за освещение деятельности Белого дома при Трампе журналистка New York Times Мэгги Хаберман. Она также добавила, что таким образом просто делится информацией, и подтвердила, что речь идет о президентском посте. Но даже эти несколько твитов лишь добавили масла в огонь — в либеральной части общества лишь усилились подозрения в адрес окружения Трампа, а самой Хаберман досталась порция критики за «распространение его пропаганды».

Впрочем, у противников Трампа в последние дни были и другие поводы начать беспокоиться.

31 мая бывший советник Трампа по национальной безопасности, генерал Майкл Флинн, выступая в Далласе, якобы случайно поддержал переворот подобный тому, что произошел в феврале в Мьянме. Отвечая на вопрос, почему такой сценарий невозможен в США, он ответил: «Нет причин. Это должно случиться», вызвав оживление публики. Позже Флинн оправдался, обвинив СМИ в том, что они переврали его слова, передав смысл своей фразы как «ничто не помешает нам такой переворот здесь предотвратить».

Невозможно доподлинно сказать, правильно ли услышал вопрос Флинн, или это был элемент игры. Но зато широко известно, что генерал популярен у сторонников конспирологического движения QAnon. И именно популярный в этой среде Джон Сабал, известный в интернете как QAnon John, организовал конференцию в День поминовения, где и выступил Флинн. При этом делал он это на фоне эмблемы с популярной в этих кругах аббревиатурой WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все»).

На съезде был замечен целый ряд видных республиканцев. Так, помощник экс-советника Трампа Роджера Стоуна по социальным сетям Джейсон Салливан, называющий себя «волшебником Twitter», задал тон съезду. Рассказав о якобы 80 миллионах верящих в QAnon (по оценкам социологов, реальная цифра в США около 30 миллионов), Салливан принялся троллить соперницу Трампа на выборах 2016 году Хилари Клинтон. Описывая ее «провинности», оратор взбудоражил публику жестом затягивающейся петли на шее. Другим уже традиционным элементом трехдневного шоу, билет на которое стоило 500 долларов, стало изгнание журналистов либеральных изданий с нескольких конференций — и снова под овации толпы.

В QAnon уверены, что лидеры Демократической партии, некоторые голливудские звезды и даже религиозные деятели — сатанисты и совершают сексуальные преступления против детей, а Дональд Трамп противостоит им.

Сам бывший президент заверял, что мало знает об этом движении, но что он очень ценит любовь к себе и готов помочь миру в борьбе против проблем. К слову, в марте 2021 года куанонщики уже объявляли о дате, когда Трамп должен был вернуться на пост президента.

Опрос, который в мае провел Исследовательский институт общественной религии показал, что 14% американцев, в том числе почти 23% республиканцев, разделяют три принципа теории заговора QAnon. Они звучат так: в США управляет клика педофилов-сатанистов, «американским патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию» для ее изгнания, «буря» скоро «восстановит законную власть». Вера в QAnon также заметно коррелирует с верой и в то, что президентские выборы ноября 2020 года были нечестными (73% из сторонников QAnon).

Естественно, что часть куанонщиков непосредственно участвовали в событиях 6 января, когда протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената, где утверждали победу на выборах Джо Байдена. Десятки были тогда задержаны, пять — погибли, а противники куанонщиков получили в свои руки дополнительный козырь. Впрочем, ярая критика со стороны либерального истеблишмента лишь добавляет полувиртуальному движению авторитета в глазах убежденных сторонников.

Эксперт РСМД, американист Алексей Наумов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что у продолжающегося заискивания республиканцев со сторонниками конспирологических теорий есть две причины. Первая — чисто политическая: такое заигрывание помогает просто удерживать популярность у этой группы населения.

«А вторая — политтехнологическая причина.

Республиканцы, опираясь на поддержку и аргументы куанонщиков, намерены провести изменения в законодательстве.

Сейчас по штатам идут процессы ужесточения избирательного законодательства. Например, недавно был показательный кейс законопроекта о запрете ряда форм голосования (досрочного, по почте) в Техасе, который пока отклонили, но, скорее всего, примут. И для проведения подобных инициатив тоже нужна поддержка и QAnonщиков», — говорит эксперт.