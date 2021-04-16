Запрет фондов и НПО: Москва ответила на санкции США

МИД России сообщил, какие санкции Москва в ближайшее время введет против США в ответ на рестрикции, указ о которых накануне подписал глава Белого дома Джо Байден.

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Российская сторона на основе взаимности вышлет столько же сотрудников дипломатических миссий США, сколько решили выслать американские власти, то есть – 10 человек.

Не нарушая Венской конвенции о дипломатических сношениях и российского трудового законодательства, Москва запретит найм в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран.

«В сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан. Эта такая форма диспаритета, которая позволяет «титульным» дипломатам высвобождать время для более сфокусированных усилий на одном из основных, доктринально закрепленных направлений внешней политики Вашингтона — вмешательстве в наши внутренние дела», — детализирует МИД.

Россия ограничит десятью сотрудниками и практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

«В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по России, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», — указывается в сообщении МИД РФ.

Помимо этого, Россия намерена запретить деятельность американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам США.

«Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу», — поясняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

На фоне «крайне напряженной ситуации» МИД назвал «объективной необходимостью» присутствие послов обеих стран в столицах своих государств.

«Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Барака Обамы», — напомнил МИД.

Также, министерство сообщило имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.

В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберту Вулси.

«Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса», — призвал МИД РФ.

Ведомство подчеркнуло, что может принять «болезненное» для США решение уменьшить до 300 человек численность всего американского дипломатического корпуса в России.

«Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», — предупредили в МИД России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — поясняется в коммюнике Вашингтона.

Как указывается в комментарии американской стороны, санкции стали ответом на якобы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году и денежное поощрение российскими спецслужбами нападений на американские войска в Афганистане, а также попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.