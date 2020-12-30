От Ирана до Кубы: как Трамп вставляет Байдену палки в колеса

Госсекретарь США Майкл Помпео может включить Кубу в список стран, спонсирующих терроризм, пишет The New York Times. Источники издания сообщили, что в Госдепартаменте подготовлена инициатива о возвращении Кубы в список. Решение примет сам Помпео.

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О том, что Вашингтон может пойти на такой шаг до конца текущего года, сообщал ранее Reuters. Как заявил изданию представитель администрации президента, чье имя не приводится, для внесения Кубы в список стран, спонсирующих терроризм, есть все основания. Главным фактом для этого послужила поддержка властей Кубы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также предоставление ими убежища для лидеров «Армии национального освобождения» — колумбийской вооруженной повстанческой группировки.

Куба попала в список «стран-спонсоров терроризма» в 1982 году. Тогда США объясняли это решение тем, что Гавана предоставляет политическое убежище членам различных террористических группировок — таким, как ЭТА (бывшая баскская националистическая организация сепаратистов), «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения».

Возвращение Кубы в список стало бы еще одним шагом на пути разрушения результатов политики «оттепели» предшественника Трампа Барака Обамы, взявшего курс на сближение с Кубой.

Постепенное потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной наблюдалось с 2015 года, во время вице-президентства Джо Байдена. В частности, в столицах двух стран были открыты дипломатические ведомства. Что не менее важно, 15 апреля 2015 года Барак Обама предложил исключить Кубу из списка «государств-спонсоров терроризма» и направил предложение в конгресс, объявив о нормализации отношений с Гаваной.

29 мая 2015 года Куба была вычеркнута из списка. В марте 2016 года Барак Обама посетил остров, став первым американским президентом за последние 40 лет, ступившим на землю Кубы. Возобновление дипломатических отношений с Гаваной считалось одним из главных внешнеполитических успехов Барака Обамы.

«Оттепель» между Вашингтоном и Гаваной продлилась недолго. С приходом к власти в 2016 году Дональд Трамп взял курс на ужесточение политики, ссылаясь на нарушение прав человека на Кубе. Через полгода после вступления на пост президента он заявил об отказе Вашингтона от политики Обамы по нормализации отношений.

Избранный президент Джо Байден не раз критиковал курс Трампа по отношению к Гаване.

«Нам нужно проголосовать, чтобы был выработан новый курс в отношении Кубы. Подход действующей администрации не дает результатов. Сейчас Куба не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад», — говорил Байден во время предвыборной кампании.

По его мнению, «Россия восстановила масштабное присутствие в Гаване» благодаря политике Трампа.

Если нынешняя администрация США вернет Кубу в «список стран-спонсоров терроризма», то это повлечет за собой автоматическое введение американских санкций против Гаваны, что затруднит возможную нормализацию отношений. Джо Байден может исключить Кубу из списка, однако для этого должна пройти процедура пересмотра перечня. Как сообщает NYT, «этот процесс может занять несколько месяцев».

Впрочем, включение Гаваны в список — не единственный шаг уходящей администрации, который доставит Джо Байдену головную боль.

«Он, как мы видим, делает все возможное, чтобы омрачить и передачу власти, и процедуру инаугурации. Я думаю, что от него следует ждать еще каких-то неожиданностей, связанных с тем, что он даже не хочет принимать участия в процедуре инаугурации, чего никогда не было», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

В последние месяцы президентства Трампа Белый дом активизировал свою политику на Ближнем Востоке.

Старший советник и зять действующего президента США Джаред Кушнер в ноябре отправился в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы, в частности, примирить стороны, конфликтующие вот уже несколько лет. Bloomberg со ссылкой на анонимные дипломатические источники после встреч Кушнера с руководством обеих стран сообщил, что Саудовская Аравия и Катар близки к примирению. Реализация этой задумки стала бы крупной дипломатической победой Трампа, который в последние месяцы к тому же добился прорыва в признании арабскими странами Израиля.

Трамп уже помирил Израиль с тремя арабскими государствами — ОАЭ, Бахрейном и Суданом. В конце ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Поездка стала первым публично подтвержденным визитом израильского премьера.

В Белом доме считают, что включение Саудовской Аравии в этот процесс побудит и другие арабские страны последовать ее примеру. Между тем, в ноябре Майк Помпео стал первым действующим госсекретарем США, посетившим Голанские высоты и еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан. Он заявил, что Голаны являются территорией Израиля, США будут маркировать товары, производимые в Западном берегу как израильскую продукцию, а также о том, что движение BDS признано антисемитским.

Замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечал, что Трамп и его окружение намерены выжать максимум из политики, проводимой Белым домом в последние четыре года в отношении Тель-Авива.

«Помпео акцентирует внимание на наследии Трампа на ближневосточном направлении, и, конечно же, данный визит осложняет возможности для Байдена изменить американскую внешнюю политику. Байден будет ее менять, но это будет сложнее сделать в условиях той безусловной поддержки, которую Израилю и израильской политике в отношении Палестины оказывает администрация Трампа», — считает эксперт.

Начало президентства Байдена будет также омрачено и обстановкой в Иране, которая сложилась в результате политики санкционного давления администрации Трампа.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен во время вице-президентства Байдена. При Трампе США покинули ядерную сделку, возобновили санкции, после чего Тегеран начал постепенно освобождать себя от условий соглашения, а после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который считался одним из создателей иранской программы ядерного оружия, Тегеран принял закон об активизации ядерной деятельности.

Неделю назад глава Белого дома наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. Палата представителей конгресса США, однако, преодолела запрет президента двумя третями голосов. Теперь голосование должно также пройти в сенате. Так или иначе, 1 января истечет срок действия финансирования некоторых оборонных программ, в том числе выделение средств на военное строительство, образование детей военнослужащих, специальные выплаты, бонусы, премии за работу в опасных условиях и зарплату для гражданских служащих минобороны.

Наконец, старт президентства Байдена будет проходить, в целом, на фоне достаточно тяжелого процесса передачи власти в США, обусловленного тем, что Дональд Трамп отказался признавать итоги выборов.

Американские СМИ уже сообщили, что в день инаугурации Дональд Трамп объявит о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Параллельно с этим журналисты пишут, что действующий президент откажется покидать Белый дом в день инаугурации, другие сообщают, что он не будет приветствовать нового главу государства в Вашингтоне. Вместо этого 20 января Трамп вылетит на вертолете из Белого дома, а затем отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против Байдена.