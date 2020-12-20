Зеленский не смог объяснить отказ от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал отказ западных стран предоставить Киеву вакцину против коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сообщил он.

По данным издания, особое недовольство Зеленского вызвал указ президента США Дональда Трампа от 8 декабря, согласно которому Вашингтон не предоставит вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к прививке не получат все американцы.

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Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» по этой теме.

Украина вела переговоры по поводу получения вакцины со всеми мировыми производителями, кроме российских. Об этом глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявлял ранее в Верховной раде. Среди тех, кто пока что отказал Киеву — компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

17 декабря Зеленский заявлял, что Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. По его словам, над этим заданием усиленно работают дипломаты, спецслужбы и правительство Украины. Он также отметил, что «излишки вакцины» есть в Великобритании, США, Франции, Италии и Германии.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в свою очередь заявил, что намерен обратиться к властям страны для получения разрешения на производство российской вакцины от COVID-19. Он считает, что Киев может решить вопрос с прививками, договорившись с Российской Федерацией.

19 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что настороженное отношение Запада к вакцинам от коронавируса, созданным в России, можно объяснить конкурентными соображениями.

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Представитель Кремля обратил внимание, что выпуск российской вакцины «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи представлял «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом, так как этот препарат появился раньше остальных.

«Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заключил Песков.

За день до этого глава Минздрава Германии Йенс Шпан во время общения с российским коллегой Михаилом Мурашко выразил готовность производить российскую вакцину от коронавируса.

Шпан отметил, что готов привлечь немецкие компании для совместного производства. Согласно достигнутой договоренности, в скором времени эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для производства российских препаратов от COVID-19, сообщается на сайте Минздрава РФ.

При этом в основном на продажу другим странам будет направляться вакцина «Спутник V лайт» — с менее продолжительным эффектом. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В основном эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, где идут сильные эпидемические очаги», — сказал он. Препарат будет обеспечивать уровень защиты от коронавируса до 85%. Ранее создание «лайт»-версии вакцины анонсировал президент РФ Владимир Путин.