Иран начал поставлять газ Ираку после «обстрела» месторождения «Южный Парс»

Иран снова начал поставлять в Ирак газ, экспорт которого был приостановлен в декабре прошлого года, сообщил официальный представитель иракского минэнерго Ахмед Муса. Его цитирует агентство INA.

Чиновник уточнил, что поставки возобновили 21 марта в объеме 5 млн куб. м. Постепенно Тегеран будет наращивать экспорт газа, чтобы поддержать иракскую энергосистему и электростанции.

По словам Мусы, их работа пострадала из-за сбоя в поставках, который произошел в том числе из-за «обстрела иранского месторождения «Южный Парс». Сейчас выработка электроэнергии в Ираке стабилизировалась на уровне 14 тыс. МВт.

18 марта израильские ВВС атаковали объекты иранской нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе. В Тегеране заявили о подготовке жесткого ответного удара. В качестве возможных целей назывались объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в Исламской Республике их теперь рассматривают как «законные цели».

Позже стало известно, что иранские силы атаковали катарскую нефтегазовую компанию Qatar Energy, ударив по предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод. Тогда президент США пригрозил Ирану ударом по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» в ответ на возможную атаку по Катару.

