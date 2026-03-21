Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Иран начал поставлять газ Ираку после «обстрела» месторождения «Южный Парс»

Иран возобновил приостановленные в декабре поставки газа в Ирак
Стрингер/РИА Новости

Иран снова начал поставлять в Ирак газ, экспорт которого был приостановлен в декабре прошлого года, сообщил официальный представитель иракского минэнерго Ахмед Муса. Его цитирует агентство INA.

Чиновник уточнил, что поставки возобновили 21 марта в объеме 5 млн куб. м. Постепенно Тегеран будет наращивать экспорт газа, чтобы поддержать иракскую энергосистему и электростанции.

По словам Мусы, их работа пострадала из-за сбоя в поставках, который произошел в том числе из-за «обстрела иранского месторождения «Южный Парс». Сейчас выработка электроэнергии в Ираке стабилизировалась на уровне 14 тыс. МВт.

18 марта израильские ВВС атаковали объекты иранской нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе. В Тегеране заявили о подготовке жесткого ответного удара. В качестве возможных целей назывались объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в Исламской Республике их теперь рассматривают как «законные цели».

Позже стало известно, что иранские силы атаковали катарскую нефтегазовую компанию Qatar Energy, ударив по предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод. Тогда президент США пригрозил Ирану ударом по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» в ответ на возможную атаку по Катару.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!