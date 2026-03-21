Фицо заявил о невозможности ведения переговоров по Украине с Каллас

Евросоюз (ЕС) не сможет присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине до тех пор, пока не уйдут со своих постов глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

«Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с (главой Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляйен?» — спросил он, отмечая, что от лица Европы должен выступать один из больших лидеров крупных государств.

Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В качестве первого кадрового изменения Фицо предлагает сменить именно Каллас.

В январе премьер-министр Словакии сравнил ситуацию в Европейском союзе с «массажным салоном». Тогда он заявил, что «недостаточно поменять кровать — нужно менять персонал». Также политик раскритиковал нынешний курс Евросоюза, заявив, что «единственное», что сегодня движет сообществом, — «ненависть к Российской Федерации».

Ранее Фицо раскритиковал остановку поставок энергосырья из России.