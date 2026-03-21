Мужчина разбил и съел стеклянный бокал, а затем напал на скорую в Петербурге

В Петербурге буйный пациент разбил стекло машины скорой помощи

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который разбил стекло в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, около 6 часов утра наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из машины скорой помощи, находившейся на Владимирской площади города.

Прибыв на место вызова, росгвардейцы обнаружили 27-летнего мужчину, который вел себя агрессивно в отношении медиков, пытавшихся оказать ему помощь. Кроме того, он рукой разбил стекло выкатной двери машины скорой помощи, уточнили в Росгвардии.

По словам свидетелей, до этого мужчина, будучи пьяным, разбил и съел стеклянный бокал в одном из баров на Владимирской площади.

После осмотра врачи скорой приняли решение о госпитализации дебошира, в больницу он отправился в сопровождении росгвардейцев.

В Росгвардии добавили, что по факту произошедшего водитель скорой написал заявление в полицию.

В декабре прошлого года в Петербурге пациент скорой распылил в лицо фельдшеру газ и попытался сбежать, но силовикам удалось его задержать. Подозреваемого скрутили и доставили в 58-й отдел полиции.

Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.

 
